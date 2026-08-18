МИД России договорился с послом Панамы об активизации диалога
Заместитель МИД России Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Панамы в Москве Кармен Инес Авилой Ортегой, следует из сообщения на сайте МИД РФ.
В результате встречи были рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, намечены ориентиры по активизации диалога между странами. Представители министерств также договорились о взаимодействии на уровне ведомств и проведении консультаций, представляющих интерес для обеих сторон.
4 августа глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. В ходе беседы главы министерств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий.