Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
AFLT33,49+3,62%CNY Бирж.12,644+0,23%IMOEX2 150,88+2,75%RTSI797,02+2,76%RGBI113,74+0,41%RGBITR768,89+0,42%
Главная / Политика /

МИД России договорился с послом Панамы об активизации диалога

Анна Суслова

Заместитель МИД России Сергей Рябков встретился с чрезвычайным и полномочным послом Панамы в Москве Кармен Инес Авилой Ортегой, следует из сообщения на сайте МИД РФ.

В результате встречи были рассмотрены вопросы двусторонней повестки дня, намечены ориентиры по активизации диалога между странами. Представители министерств также договорились о взаимодействии на уровне ведомств и проведении консультаций, представляющих интерес для обеих сторон.

4 августа глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. В ходе беседы главы министерств обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнули важность немедленного прекращения боевых действий.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её