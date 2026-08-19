Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTKM41,62-0,12%CNY Бирж.00%IMOEX2 148,13+2,62%RTSI794,59+2,44%RGBI113,75+0,03%RGBITR769,24+0,06%
Главная / Политика /

Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве с начала суток

Ксения Наумчик

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

С начала суток на подлете к Москве уже сбит 21 дрон ВСУ. В 02:36 мск Собянин сообщил о ликвидации 11 беспилотников.

Столичные аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте