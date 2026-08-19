Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве с начала суток
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
С начала суток на подлете к Москве уже сбит 21 дрон ВСУ. В 02:36 мск Собянин сообщил о ликвидации 11 беспилотников.
Столичные аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.