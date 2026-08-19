Силы ПВО уничтожили 21 БПЛА на подлете к Москве с начала суток

Столичные аэропорты «Внуково» и «Шереметьево» осуществляют прием и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за введения временных ограничений на использование неба в районе авиагаваней. «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.