Режиссер «Шпион, выйди вон» Джон Ирвин умер в возрасте 86 лет

Ирвин родился 7 мая 1940 г. в Ньюкасле. В 1958 г. окончил Лондонскую школу киноискусства. Начал работать в качестве ассистента режиссера в British Transport Films. До 1980 г. создавал документальные и короткометражные фильмы. В 1969 г. снимал документальный фильм о войне во Вьетнаме и позже использовал его материалы в фильме «Высота "Гамбургер"». Ирвин занимался режиссурой на протяжении нескольких десятилетий.