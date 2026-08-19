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Режиссер «Шпион, выйди вон» Джон Ирвин умер в возрасте 86 лет

Ксения Наумчик

Британский режиссер Джон Ирвин, известный по фильму «Высота "Гамбургер"», мини-сериалу «Шпион, выйди вон» и картине «История с привидениями», умер 11 августа в Великобритании. Об этом сообщили его продюсеры, передает Variety.

Ирвин скончался в доме своей невестки. Ему было 86 лет. За свою многолетнюю карьеру режиссер работал в разных жанрах и создал более 30 фильмов.

Ирвин родился 7 мая 1940 г. в Ньюкасле. В 1958 г. окончил Лондонскую школу киноискусства. Начал работать в качестве ассистента режиссера в British Transport Films. До 1980 г. создавал документальные и короткометражные фильмы. В 1969 г. снимал документальный фильм о войне во Вьетнаме и позже использовал его материалы в фильме «Высота "Гамбургер"». Ирвин занимался режиссурой на протяжении нескольких десятилетий.

Среди заметных работ Ирвина: «Дневник черепахи», «Месяц на озере», «Зона преступности» и «Вдовья гора». Мини-сериал «Шпион, выйди вон» стал одной из телевизионных работ режиссера. За свои профессиональные достижения он получил три номинации на премию BAFTA.

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