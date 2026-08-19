Человек пострадал в Уфе при атаке ВСУ на жилой дом
Российские силы ПВО отразили атаку ВСУ на промышленные предприятия Уфы, однако один беспилотник упал в промзоне. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
По его словам, четыре из шести украинских БПЛА были ликвидированы. От попадания дрона в промзону произошло небольшое возгорание, его тушат пожарные.
Хабиров уточнил, что еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.
9 августа госкомитет Башкирии по ЧС сообщал о попытке ВСУ атаковать предприятия Уфы. Дроны были ликвидированы. Один БПЛА попал в строящийся дом в Демском районе. Дрон задел башенный кран и упал на кровлю. В результате произошло возгорание. Обошлось без погибших и пострадавших.
2 августа средства ПВО сбили 25 украинских беспилотников в Башкирии. Как сообщил глава республики Радий Хабиров, атака была направлена на предприятия региона. Обошлось без пострадавших. Один из беспилотников ликвидировали над промзоной Уфы. В результате падения обломков произошло возгорание.
1 августа в Уфе после падения обломков украинского беспилотника на территории промзоны возникло задымление, обошлось без погибших и пострадавших.