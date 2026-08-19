Человек пострадал в Уфе при атаке ВСУ на жилой дом

Хабиров уточнил, что еще один БПЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. В результате на верхних этажах здания было повреждено остекление. Обломки и осколки также упали на припаркованные автомобили. По предварительной информации, пострадал один человек, его доставили в больницу.