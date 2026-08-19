Умер барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд

Бирд родился 11 июня 1949 г. во Франкстоне. Играть в группах он начал еще в школе, а позднее стал известен на музыкальной сцене Далласа. В 1960-х гг. Бирд вместе с будущим бас-гитаристом ZZ Top Дасти Хиллом выступал в нескольких коллективах, в том числе Warlocks и American Blues. После переезда в Хьюстон он познакомился с Гиббонсом, который играл в Moving Sidewalks. После выхода дебютного сингла ZZ Top «Salt Lick» Бирд присоединился к Гиббонсу и пригласил в группу Хилла. Так сформировался классический состав коллектива.