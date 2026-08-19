Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
VTBR53,435-0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 148,13+2,62%RTSI794,59+2,44%RGBI113,66-0,05%RGBITR768,66-0,02%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Умер барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд

Ксения Наумчик

Барабанщик американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил в соцсети X основатель коллектива Билли Гиббонс.

После смерти музыканта группа отменила запланированные выступления в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс.

Как сообщил Rolling Stone со ссылкой на представителя коллектива Боба Мерлиса, Бирд скончался в окружении семьи на своем ранчо в Ричмонде, штат Техас. Издание также отметило, что Бирд не раз прерывал карьеру из-за проблем со здоровьем. В 2002 г. он пропустил концерты после удаления аппендицита, а в 2025 г. вновь приостанавливал выступления по медицинским показаниям.

Бирд родился 11 июня 1949 г. во Франкстоне. Играть в группах он начал еще в школе, а позднее стал известен на музыкальной сцене Далласа. В 1960-х гг. Бирд вместе с будущим бас-гитаристом ZZ Top Дасти Хиллом выступал в нескольких коллективах, в том числе Warlocks и American Blues. После переезда в Хьюстон он познакомился с Гиббонсом, который играл в Moving Sidewalks. После выхода дебютного сингла ZZ Top «Salt Lick» Бирд присоединился к Гиббонсу и пригласил в группу Хилла. Так сформировался классический состав коллектива.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь