Умер барабанщик группы ZZ Top Фрэнк Бирд
Барабанщик американской блюз-рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщил в соцсети X основатель коллектива Билли Гиббонс.
После смерти музыканта группа отменила запланированные выступления в Солт-Лейк-Сити и Колорадо-Спрингс.
Как сообщил Rolling Stone со ссылкой на представителя коллектива Боба Мерлиса, Бирд скончался в окружении семьи на своем ранчо в Ричмонде, штат Техас. Издание также отметило, что Бирд не раз прерывал карьеру из-за проблем со здоровьем. В 2002 г. он пропустил концерты после удаления аппендицита, а в 2025 г. вновь приостанавливал выступления по медицинским показаниям.
Бирд родился 11 июня 1949 г. во Франкстоне. Играть в группах он начал еще в школе, а позднее стал известен на музыкальной сцене Далласа. В 1960-х гг. Бирд вместе с будущим бас-гитаристом ZZ Top Дасти Хиллом выступал в нескольких коллективах, в том числе Warlocks и American Blues. После переезда в Хьюстон он познакомился с Гиббонсом, который играл в Moving Sidewalks. После выхода дебютного сингла ZZ Top «Salt Lick» Бирд присоединился к Гиббонсу и пригласил в группу Хилла. Так сформировался классический состав коллектива.