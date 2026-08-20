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Системы ПВО ликвидировали 20 БПЛА на подлете к Москве

Ксения Наумчик

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников, направленных на территорию Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его данным, на месте падения обломков уже работают сотрудники экстренных служб. О налете БПЛА Собянин написал в 05:14 мск.

Всего с начала суток было ликвидировано 20 дронов ВСУ на подлете к Москве. О первых восьми столичный мэр проинформировал в 03:07 мск.

Московские аэропорты «Домодедово», «Шереметьево», «Внуково» и «Жуковский» принимают и отправляют рейсы в штатном режиме.

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