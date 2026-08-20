Принц Гарри и Меган планируют вернуться в Великобританию в августе

Король Карл III был проинформирован о планах супругов 16 августа. Во время их встречи в Хайгроув в июле вопрос о переезде, как утверждает издание, не обсуждался. Монарх, по данным The Daily Telegraph, положительно воспринял возможность чаще видеться с семьей, однако подтвердил сохранение нынешнего статуса Гарри и Меган как неработающих членов королевской семьи и частных лиц.