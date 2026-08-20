Принц Гарри и Меган планируют вернуться в Великобританию в августе
Принц Гарри и Меган Маркл намерены в конце августа переехать из США в Великобританию вместе с детьми, сообщает The Daily Telegraph. Семья планирует поселиться в частной резиденции за пределами Лондона, не принадлежащей королевской семье.
По данным издания, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет зачислены в британскую школу, где начнут обучение в сентябре. При этом Гарри и Меган пока не намерены возвращаться к официальным обязанностям членов королевской семьи. Источники газеты допускают, что переезд в будущем может повысить вероятность такого решения.
Король Карл III был проинформирован о планах супругов 16 августа. Во время их встречи в Хайгроув в июле вопрос о переезде, как утверждает издание, не обсуждался. Монарх, по данным The Daily Telegraph, положительно воспринял возможность чаще видеться с семьей, однако подтвердил сохранение нынешнего статуса Гарри и Меган как неработающих членов королевской семьи и частных лиц.
Супруги намерены сохранить дома в Монтесито и Португалии. Меган продолжит управлять брендом As Ever из новой резиденции. Великобритания, как предполагают источники, может стать основным местом проживания семьи на длительный срок, однако окончательного решения о постоянном переезде пока нет.