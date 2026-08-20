Пашинян согласился, что у Армении есть потребность в новых АЭС
Армении может понадобится новые атомные электростанции (АЭС), учитывая повышенный спрос на электроэнергию в стране. Об этом премьер-министр республики Никол Пашинян заявил во время пресс-конференции.
«Нет, не исключаю», – подчеркнул политик (цитата по «РИА Новости»), когда ему задали вопрос о возведении «традиционного» АЭС в стране.
Также Пашинян отметил, что Армения собирается экспортировать свою электроэнергию за рубеж, назвав это «очень перспективным направлением». Он дополнил, что государство имеет ресурсы в виде солнечной энергии и это направление требует совершенствования.
2 апреля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что «Росатом» был бы готов продлить работу АЭС в Армении до 2036 г., однако Ереван ориентируется на «европейский вектор» и предпочитает сотрудничать с некомпетентными подрядчиками. Как уточнил Оверчук, электростанция продолжит работу до осени 2026 г.
В 2023 г. Армения вела переговоры о строительстве новой АЭС с Россией, США и другими странами. Ереван искал более выгодные варианты с экономической точки зрения.