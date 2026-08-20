2 апреля вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что «Росатом» был бы готов продлить работу АЭС в Армении до 2036 г., однако Ереван ориентируется на «европейский вектор» и предпочитает сотрудничать с некомпетентными подрядчиками. Как уточнил Оверчук, электростанция продолжит работу до осени 2026 г.