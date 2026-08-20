В Южной Осетии предложили увеличить время работы КПП на границе с Грузией
Южная Осетия может увеличить время работы обоих КПП на границе с Грузией. Об этом сообщил врио главы Южной Осетии Марат Камболов в Telegram.
Согласно предложению, пункт пропуска «Раздахан» будет работать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00 по местному времени. КПП «Переу» – по вторникам, четвергам и субботам в те же часы.
Он пояснил, что решение принято после общения с жителями этих районов. «За каждым таким обращением стоят конкретные жизненные ситуации: возможность увидеть родителей, детей и близких, решить семейные и бытовые вопросы», – написал он.
Граница между Южной Осетией и Грузией была установлена после конфликта в 2008 г. Тогда грузинские войска начали обстрел Южной Осетии, включая город Цхинвал, а Россия ввела войска в регион, заявив о необходимости защиты жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. Грузинские силы вытеснили из республики.
В августе 2008 г. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает этот статус и продолжает считать территории своими регионами.