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В Южной Осетии предложили увеличить время работы КПП на границе с Грузией

Ведомости

Южная Осетия может увеличить время работы обоих КПП на границе с Грузией. Об этом сообщил врио главы Южной Осетии Марат Камболов в Telegram.

Согласно предложению, пункт пропуска «Раздахан» будет работать по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям с 8:00 до 18:00 по местному времени. КПП «Переу» – по вторникам, четвергам и субботам в те же часы.

Он пояснил, что решение принято после общения с жителями этих районов. «За каждым таким обращением стоят конкретные жизненные ситуации: возможность увидеть родителей, детей и близких, решить семейные и бытовые вопросы», – написал он.

Граница между Южной Осетией и Грузией была установлена после конфликта в 2008 г. Тогда грузинские войска начали обстрел Южной Осетии, включая город Цхинвал, а Россия ввела войска в регион, заявив о необходимости защиты жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. Грузинские силы вытеснили из республики.

В августе 2008 г. Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузия не признает этот статус и продолжает считать территории своими регионами.

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