В Южной Осетии предложили увеличить время работы КПП на границе с Грузией

Граница между Южной Осетией и Грузией была установлена после конфликта в 2008 г. Тогда грузинские войска начали обстрел Южной Осетии, включая город Цхинвал, а Россия ввела войска в регион, заявив о необходимости защиты жителей Южной Осетии, многие из которых имели российское гражданство. Грузинские силы вытеснили из республики.