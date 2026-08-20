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Суд в Китае приговорил основателя Evergrande к пожизненному сроку

Максим Цуланов

Основателя китайского девелопера China Evergrande Group Хуэя Ка Яня приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве. Об этом пишет Bloomberg.

Суд установил, что Хуэй совершил «масштабное финансовое мошенничество, включавшее завышение активов и сокрытие обязательств». Бизнесмен признал себя виновным в том числе по обвинениям в незаконном получении госдепозитов.

Активы Хуэя будут конфискованы, а зарегистрированная на Гонконгской бирже Evergrande оштрафована на 8,82 млрд юаней ($1,3 млрд). Подразделение компании в Гонконге, Hengda Real Estate, обязана выплатить еще 7 млрд юаней ($1,04 млрд). Вместе с ним к реальным срокам приговорены еще 56 фигурантов, связанных с Evergrande. В том числе, его сыновья Сюй Чжицзянь и Сюй Тэнхэ.

В 2021 г. China Evergrande оказалась на грани банкротства из-за дефолта по офшорным облигациям, понижения кредитных рейтингов некоторых других девелоперов, а также распродажи компаниями акций и облигаций. Компания столкнулась с резким падением продаж, а также неспособностью выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами. 

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