Суд в Китае приговорил основателя Evergrande к пожизненному сроку
Основателя китайского девелопера China Evergrande Group Хуэя Ка Яня приговорили к пожизненному заключению по делу о мошенничестве. Об этом пишет Bloomberg.
Суд установил, что Хуэй совершил «масштабное финансовое мошенничество, включавшее завышение активов и сокрытие обязательств». Бизнесмен признал себя виновным в том числе по обвинениям в незаконном получении госдепозитов.
Активы Хуэя будут конфискованы, а зарегистрированная на Гонконгской бирже Evergrande оштрафована на 8,82 млрд юаней ($1,3 млрд). Подразделение компании в Гонконге, Hengda Real Estate, обязана выплатить еще 7 млрд юаней ($1,04 млрд). Вместе с ним к реальным срокам приговорены еще 56 фигурантов, связанных с Evergrande. В том числе, его сыновья Сюй Чжицзянь и Сюй Тэнхэ.
В 2021 г. China Evergrande оказалась на грани банкротства из-за дефолта по офшорным облигациям, понижения кредитных рейтингов некоторых других девелоперов, а также распродажи компаниями акций и облигаций. Компания столкнулась с резким падением продаж, а также неспособностью выполнять свои обязательства перед поставщиками и клиентами.