Суд в Китае приговорил основателя Evergrande к пожизненному сроку

Активы Хуэя будут конфискованы, а зарегистрированная на Гонконгской бирже Evergrande оштрафована на 8,82 млрд юаней ($1,3 млрд). Подразделение компании в Гонконге, Hengda Real Estate, обязана выплатить еще 7 млрд юаней ($1,04 млрд). Вместе с ним к реальным срокам приговорены еще 56 фигурантов, связанных с Evergrande. В том числе, его сыновья Сюй Чжицзянь и Сюй Тэнхэ.