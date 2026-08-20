В Бангладеш избрали нового президента

13 февраля БНП заявила о победе на первых выборах в стране после массовых протестов и отставки бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины. Голосование рассматривалось как первые свободные выборы в Бангладеш за почти два десятилетия. Ведущий член комитета БНП Салахуддин Ахмед заявил, что новые правительство страны ставит перед собой задачу начать в стране «новую эру демократии», а также решить проблему коррупции.