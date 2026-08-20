В Бангладеш избрали нового президента
Кандидат от Националистической партии Бангладеш (БНП) Мирза Фахрул Ислам Аламгир стал новым президентом страны. Об этом сообщило издание Prothom Alo.
По данным портала, он набрал 255 голосов, а его оппонент, Оли Ахмед, – 88 голосов. Вследствие этого главный избирательный комиссар объявил его победителем, уточнило издание.
13 февраля БНП заявила о победе на первых выборах в стране после массовых протестов и отставки бывшего премьер-министра страны Шейх Хасины. Голосование рассматривалось как первые свободные выборы в Бангладеш за почти два десятилетия. Ведущий член комитета БНП Салахуддин Ахмед заявил, что новые правительство страны ставит перед собой задачу начать в стране «новую эру демократии», а также решить проблему коррупции.
10 июля Шейх Хасина сообщила о намерении вернуться на родину из Индии, несмотря на вынесенный ей там смертный приговор. По ее словам, она рассчитывает вернуться в Бангладеш в декабре. Хасина отметила, что члены и сторонники ее партии «Авами лиг» всегда подвергались преследованиям.