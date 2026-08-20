Путин: Россия введет еще 30 гигаватт атомных мощностей

Это решение президента, в частности, поможет обеспечить энергией юг России. 10 июня министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что в этом регионе потребуется порядка 2,7 гигаватт новой генерирующей мощности для удовлетворения растущего спроса на электричество. Министр перечислил наиболее приоритетные участки для строительства: Восток, Юг, юго‑восток Сибири, энергорайон «Каспий‑2» в Дагестане, Северо‑Байкальское энергокольцо и Московский регион.