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Путин: Россия введет еще 30 гигаватт атомных мощностей

Сергей Пахомов

Россия собирается ввести еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций (АЭС). Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.

«В России на перспективу запланирован ввод еще около 30 гигаватт мощностей атомных электростанций, включая малые АЭС», – отметил глава государства. Он дополнил, что это позволит заместить отработавшие свой ресурс энергоблоки, а также значительно нарастить общую мощность российской атомной генерации.

Путин подчеркнул, что РФ рассчитывает увеличить территорию размещения энергоблоков. По словам российского лидера, новые АЭС, которые производят доступную энергию, появятся на Дальнем Востоке, Сибири и Урале.

Это решение президента, в частности, поможет обеспечить энергией юг России. 10 июня министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что в этом регионе потребуется порядка 2,7 гигаватт новой генерирующей мощности для удовлетворения растущего спроса на электричество. Министр перечислил наиболее приоритетные участки для строительства: Восток, Юг, юго‑восток Сибири, энергорайон «Каспий‑2» в Дагестане, Северо‑Байкальское энергокольцо и Московский регион.

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