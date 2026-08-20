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Бундесбанк допустил замедление роста ВВП Германии из-за обмеления Рейна

Елена Вострикова

Снижение уровня воды в реках Германии, прежде всего в Рейне, из-за недавней жары может ограничить рост экономики страны в III квартале 2026 г. Об этом говорится в опубликованно ежемесячном отчете Бундесбанка.

«Ограниченная доступность транспортных путей на крупных реках и резко растущие транспортные расходы, вероятно, существенно снизят объемы промышленного производства и рост экспорта», – говорится в документе.

На фоне очередной волны жары в Европе уровень воды в Рейне существенно снизился, что осложнило движение грузовых судов. Перевозчикам приходится уменьшать загрузку судов для прохождения отдельных участков реки.

При этом в отчете также отмечается, что во II квартале 2026 г. экономика Германии продолжила восстанавливаться и оказалась устойчивее ожиданий. ВВП страны вырос на 0,2%.

6 августа сообщалось, что аномальная жара может нанести европейской экономике ущерб в 800 млрд евро к 2030 г. По оценке Allianz, наиболее значительные потери могут понести Франция – 211 млрд евро, Италия – 129 млрд евро, Германия – 115 млрд евро и Испания – 105 млрд евро.

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