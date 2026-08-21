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Рябков: Москва открыта к диалогу с Вашингтоном

Анна Суслова

Россия остается открытой к диалогу с Вашингтоном касательно урегулирования украинского вопроса, но не пересмотрит свои позиции, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью News.ru.

«Американская сторона при администрации Дональда Трампа в целом демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и понимание позиции России. На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решения киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят «стратегическим поражением» России», – сказал он.

Рябков отметил, что поездка депутатов Государственной думы в США «растопила лед», она была встречена общественностью и помогла наладить контакты с Вашингтоном, поэтому нужно продолжать сохранять конструктивные отношения между странами.

Тем не менее Рябков указал, что Европа «продолжает борьбу с Россией руками Украины». Москва проанализировала высказывания госсекретаря США Марко Рубио о нейтралитете Соединенных Штатов и отметила, что Вашингтон «фактически одобрил» удары Украины вглубь России. Рябков также подчеркнул, что США продолжают предоставлять Киеву оружие.

Он заключил, что соглашения о мире возможны, но Россия не пересмотрит поставленные цели.

18 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков исключил заморозку украинского конфликта по линии фронта.

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