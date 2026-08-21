Рябков: Москва открыта к диалогу с Вашингтоном

«Американская сторона при администрации Дональда Трампа в целом демонстрирует готовность к конструктивному диалогу и понимание позиции России. На данном этапе важно скорее то, насколько Вашингтон способен повлиять на решения киевского режима и его европейских спонсоров, которые до сих пор грезят «стратегическим поражением» России», – сказал он.