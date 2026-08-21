Для голосующих электронно пройдут розыгрыши «Миллиона призов»
Избиратели, голосующие электронно на выборах в Госдуму, могут участвовать в программе «Миллион призов» 19–21 сентября, сообщили на портале мэра Москвы.
Участники розыгрыша получат от 1000 до 50 000 призовых баллов. Всего будут разыграны призы номиналом 1000, 3000, 10 000 и 50 000 баллов.
Победителей будут выбирать 19 сентября среди тех, кто проголосовал накануне до 20:00 20 сентября, среди проголосовавших до 20:00 19 сентября, а 21 сентября – среди избирателей, проголосовавших до 20:00 20 сентября.
«В каждый из этих дней победителям направят уведомление через СМС-сообщение от DIT_MOS или иным способом, предусмотренным порядком проведения акции. Для получения приза необходимо активировать уникальный код участника на сайте «Миллион призов», – поясняется в сообщении.
Парламентские выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. Россияне будут избирать 450 депутатов: 225 – по федеральным партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.