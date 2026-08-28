FT: Китай рассчитывает нарастить экспорт дешевых дронов-перехватчиков
Китайские производители делают ставку на экспорт дронов, напечатанных на 3D-принтере, и предназначенных для перехвата других беспилотников, сообщила газета Financial Times (FT).
Как сообщила FT, в этом году многие компании на крупнейшей выставке дронов в Китае представили новые ракеты-перехватчики. Они поражают приближающиеся летательные аппараты, а не подавляют сигналы или радиопомехи. Перехватчики способны развивать скорость более 300 км/ч благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Большинство из них напечатаны на 3D-принтере и имеют четыре крыла с электродвигателями. Говоря о точности поражения, многие производители расходятся во мнениях: некоторые говорят, что сейчас системы автоматического наведения остаются в разработке.
Как отмечает газеты, китайские производители решили зайти в данный сектор, т. к. многие основные компоненты, которые используются в новых перехватчиках, аналогичны тем, которые применяют при изготовлении дронов. Кроме того, спрос на данный тип вооружения вырос после того, как некоторые страны начали использовать потенциал так называемых «одноразовых» беспилотников.
Китайский рынок новых беспилотников стремительно развивается. Так, в компании Weichuan Model Equipment от разработки первых моделей до поставок за рубеж прошел всего год. Сейчас КНР является лидером по поставкам БПЛА.
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