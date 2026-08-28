FT: Китай рассчитывает нарастить экспорт дешевых дронов-перехватчиков

Как сообщила FT, в этом году многие компании на крупнейшей выставке дронов в Китае представили новые ракеты-перехватчики. Они поражают приближающиеся летательные аппараты, а не подавляют сигналы или радиопомехи. Перехватчики способны развивать скорость более 300 км/ч благодаря использованию технологий искусственного интеллекта. Большинство из них напечатаны на 3D-принтере и имеют четыре крыла с электродвигателями. Говоря о точности поражения, многие производители расходятся во мнениях: некоторые говорят, что сейчас системы автоматического наведения остаются в разработке.