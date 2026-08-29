Президент обратился к медиасообществу
Площадка «Россия – страна возможностей» с каждым годом собирает все больше молодых специалистов и авторитетных экспертов в сфере медиакоммуникаций, говорится в телеграмме президента России Владимира Путина, зачитанной в начале третьего Фестиваля новых медиа.
«В Год единства народов России приоритетное внимание на форуме будет уделено вопросам укрепления огромного консолидирующего, просветительского потенциала отечественных СМИ, продвижению в обществе, особенно среди молодежи, традиционных духовно-нравственных ценностей», – передал слова президента начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков.
Как отметил российский лидер, на базе мастерской управления «Сенеж» созданы все условия для открытого обсуждения задач развития современных СМИ – интернет-ресурсов, социальных сетей, блогов, мессенджеров. Путин выразил надежду, что данное мероприятие запомнится участникам.
Третий Фестиваль новых медиа стартовал в мастерской управления «Сенеж» на базе платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие проходит с 28 по 30 августа в Солнечногорске. В нем принимают участие представители 10 стран, в том числе работники медиа Белоруссии, Венесуэлы, Германии, Италии и др. Участники обсудят развитие отечественных платформ, новые модели управления медиа, поиск героев и создание историй, которые будут формировать общественную повестку.