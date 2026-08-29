Президент обратился к медиасообществу

Третий Фестиваль новых медиа стартовал в мастерской управления «Сенеж» на базе платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие проходит с 28 по 30 августа в Солнечногорске. В нем принимают участие представители 10 стран, в том числе работники медиа Белоруссии, Венесуэлы, Германии, Италии и др. Участники обсудят развитие отечественных платформ, новые модели управления медиа, поиск героев и создание историй, которые будут формировать общественную повестку.