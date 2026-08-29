ВС РФ нанесли удар по предприятию судостроения в Киеве и порту Николаева
В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по предприятиям военной промышленности и морским портам, задействованным в интересах армии Украины, сообщили в Минобороны.
В Киеве было уничтожено предприятие судостроительной промышленности, которое занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров. В порту Николаева был поражен морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом украинской армии. Также российские военные поразили электроподстанцию, расположенную в селе Трихаты Николаевской области. Она обеспечивала работу порта Николаева.
29 августа армия России установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, Рубежным и Новоандреевкой в ДНР. Операцию выполняли подразделения группировки войск «Север» и «Центр».