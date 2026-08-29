Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP85,49+0,47%CNY Бирж.12,9+0,68%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,6+0,16%RGBITR771,22+0,25%
Главная / Политика /

ВС РФ нанесли удар по предприятию судостроения в Киеве и порту Николаева

Ведомости

В течение дня ВС РФ продолжили наносить удары по предприятиям военной промышленности и морским портам, задействованным в интересах армии Украины, сообщили в Минобороны.

В Киеве было уничтожено предприятие судостроительной промышленности, которое занималось сборкой и техническим обслуживанием дистанционно управляемых катеров. В порту Николаева был поражен морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с военным имуществом украинской армии. Также российские военные поразили электроподстанцию, расположенную в селе Трихаты Николаевской области. Она обеспечивала работу порта Николаева.

29 августа армия России установила контроль над населенным пунктом Храповщина в Сумской области, Рубежным и Новоандреевкой в ДНР. Операцию выполняли подразделения группировки войск «Север» и «Центр».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте