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Число погибших в Непале превысило 675 человек, 2500 пропали без вести

Ирина Овчарова

Из-за оползней, вызванных проливными дождями в Гималайском регионе, в Непале погибли по меньшей мере 675 человек, еще около 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило управление по ЧС страны, пишет CNN. 

Официальное число жертв выросло почти на 50 человек за шесть часов, и, как ожидается, продолжит увеличиваться по мере продолжения спасательных работ.

Власти Непала уже столкнулись с проблемой идентификации и захоронения растущего числа найденных тел, в районе Читван готовят место для массового захоронения, пишет CNN.

Среди пропавших без вести – почти 900 непальских сотрудников, работавших на гидроэнергетических проектах. Ассоциация независимых производителей электроэнергии сообщила, что спасен только 361 работник отрасли.

Спасательные работы осложняются непрекращающимися дождями, которые затрудняют доступ к пострадавшим районам.

Министр иностранных дел Китая Ван И отметил сложность поисковых операций после того, как оползни 26 августа пересекли границу между Непалом и Китаем, вызвав разрушения. Он назвал наводнения самой серьезной катастрофой за последние годы на границе двух стран.

Разрушительное наводнение в Непале: кадры с места
В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив&nbsp;дома, дороги, мосты и электростанции.
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В Непале 26 августа в результате внезапного паводка на реке Бхоте‑Коши, пришедшего со стороны Тибета, погибли по меньшей мере 95 человек, почти 400 пропали без вести. По данным СМИ, оползень из воды, камней и грязи смыл целые деревни, разрушив дома, дороги, мосты и электростанции. / Niranjan Shrestha / AP

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