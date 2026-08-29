Число погибших в Непале превысило 675 человек, 2500 пропали без вести
Из-за оползней, вызванных проливными дождями в Гималайском регионе, в Непале погибли по меньшей мере 675 человек, еще около 2500 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило управление по ЧС страны, пишет CNN.
Официальное число жертв выросло почти на 50 человек за шесть часов, и, как ожидается, продолжит увеличиваться по мере продолжения спасательных работ.
Власти Непала уже столкнулись с проблемой идентификации и захоронения растущего числа найденных тел, в районе Читван готовят место для массового захоронения, пишет CNN.
Среди пропавших без вести – почти 900 непальских сотрудников, работавших на гидроэнергетических проектах. Ассоциация независимых производителей электроэнергии сообщила, что спасен только 361 работник отрасли.
Спасательные работы осложняются непрекращающимися дождями, которые затрудняют доступ к пострадавшим районам.
Министр иностранных дел Китая Ван И отметил сложность поисковых операций после того, как оползни 26 августа пересекли границу между Непалом и Китаем, вызвав разрушения. Он назвал наводнения самой серьезной катастрофой за последние годы на границе двух стран.