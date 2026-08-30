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Главная / Политика /

Средства ПВО за ночь сбили почти 500 украинских БПЛА

Ася Султанова

Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России. Об этом сообщает Минобороны. Атаки были отражены с вечера до 8:00 мск 30 августа.

Российские военные поразили дроны над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

С вечера 29 августа Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Пскова, Череповца, Ярославля, Москвы («Внуково», «Шереметьево»), Краснодара («Пашковский»).

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