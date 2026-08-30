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Главная / Политика /

Армия России начала готовить массированные удары по объектам энергетики Украины

Ася Султанова

Российские военные готовят массированные удары по объектам энергетики Украины. Об этом сообщили в Минобороны. Удары станут ответом на атаки ВСУ по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу России.

Как сообщили в военном ведомстве, минувшей ночью армия России нанесла групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве под удар российских БПЛА попал комбинат асбестоцементных изделий. На его складах хранились взрывчатые вещества. Их использовала научно-техническая и инженерная компания ООО «Умные боеприпасы» – производитель беспилотных летательных аппаратов и средств поражения.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Российская армия установила контроль над двумя селами в Сумской области – Великий Прикол и Садки.

За ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 494 украинских беспилотника самолетного типа над регионами России.

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