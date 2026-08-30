Армия России начала готовить массированные удары по объектам энергетики Украины

Как сообщили в военном ведомстве, минувшей ночью армия России нанесла групповые удары по предприятиям военной промышленности Украины, задействованным в интересах ВСУ. В Киеве под удар российских БПЛА попал комбинат асбестоцементных изделий. На его складах хранились взрывчатые вещества. Их использовала научно-техническая и инженерная компания ООО «Умные боеприпасы» – производитель беспилотных летательных аппаратов и средств поражения.