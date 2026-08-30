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В Нигере десятки военных убиты и арестованы после мятежа в столице

Ася Султанова

Десятки военнослужащих были убиты или арестованы после подавления вооруженного мятежа, предпринятого группой молодых солдат в столице Нигера Ниамее, сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение RTN.

По данным государственного телевидения RTN, беспорядки продолжались около суток и затронули ключевую военную базу, расположенную на территории международного аэропорта имени Диори Хамани, вблизи президентского дворца. Поводом для выступления, по информации аналитиков, стало недовольство в армейских рядах ростом числа атак боевиков и потерями среди военных в условиях нестабильности в регионе Сахель.

По данным дипломатов и аналитиков, местонахождение президента Нигера Абдурахмана Тчиани остается неизвестным.

Государственное телевидение прерывало вещание, но затем возобновило его и зачитало заявление министра обороны генерала Салифу Моди. Он сообщил, что группа военных взяла в заложники офицеров на базе и открыла огонь по «чувствительным объектам», назвав это нарушением дисциплины. Позже лояльные силы восстановили контроль над аэропортом и базой, хотя независимого подтверждения этого нет. Это уже третья атака на объект в этом году. По мнению экспертов, это свидетельствует о росте напряженности в армии.

Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил, что мятежники пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где размещались сотрудники посольства РФ и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля (АГС). Первая сессия парламента АГС проходила в Ниамее с 24 по 29 августа. Заключительное заседание, назначенное на 29 августа, было отложено из-за произошедшего.

Агентство Reuters сообщало, что беспорядки произошли на фоне ужесточения контроля над урановым сектором – ранее были конфискованы активы французской Orano, а на прошлой неделе правительство перераспределило бывшие лицензии в пользу государственных компаний.

В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее. Еще одно нападение на воздушную гавань произошло 18 июня.

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