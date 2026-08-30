В Нигере десятки военных убиты и арестованы после мятежа в столице

Государственное телевидение прерывало вещание, но затем возобновило его и зачитало заявление министра обороны генерала Салифу Моди. Он сообщил, что группа военных взяла в заложники офицеров на базе и открыла огонь по «чувствительным объектам», назвав это нарушением дисциплины. Позже лояльные силы восстановили контроль над аэропортом и базой, хотя независимого подтверждения этого нет. Это уже третья атака на объект в этом году. По мнению экспертов, это свидетельствует о росте напряженности в армии.