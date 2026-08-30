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При стрельбе на рейв-вечеринке в Швейцарии погиб один человек

Ася Султанова

В результате стрельбы во время рейв-вечеринки в швейцарском городе Арау, расположенном к западу от Цюриха, погибла женщина, пять человек получили ранения. Об этом сообщает Bloomberg.

По сообщению полиции, мотивы и обстоятельства стрельбы пока неясны. Выстрелы прозвучали в 2:30 по местному времени (3:30 мск) 30 августа.

Как пишет Blick, погибшей была 22-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести – от легких до тяжелых. И погибшая, и пострадавшие – граждане Швейцарии.

Пока непонятно, был ли стрелок один или их было несколько. По словам очевидца, он видел «силуэт с автоматом».

Семь человек погибли при стрельбе в школе в провинции Нонтхабури в Таиланде 7 августа. 15 человек были ранены. Пять человек стали жертвами стрельбы в молодежном учреждении города Штадте федеральной земли Нижняя Саксония 29 июня.

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