При стрельбе на рейв-вечеринке в Швейцарии погиб один человек

Как пишет Blick, погибшей была 22-летняя женщина. Она скончалась от полученных травм на месте происшествия. Четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 24 до 27 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести – от легких до тяжелых. И погибшая, и пострадавшие – граждане Швейцарии.