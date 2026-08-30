Африканский корпус Минобороны помог Нигеру отбить атаку мятежников
Москва выразила солидарность с народом Нигера после атак на гособъекты в Ниамее. Об этом сообщает МИД РФ. Нападения 29 августа были совершены антиправительственными силами. Их отбили национальные войска при содействии военнослужащих Африканского корпуса Минобороны России.
Как заявили в Москве, законные власти во главе с президентом Абдурахманом Тчиани полностью контролируют ситуацию. Россия продолжит помогать нигерским друзьям в борьбе с экстремистами, которых, по ее оценке, подстрекают бывшие европейские колониальные державы. Дипломаты также пожелали Нигеру и Конфедерации государств Сахеля укрепления суверенитета и мирного развития.
29 августа в Ниамее мятежные военнослужащие атаковали международный аэропорт и район президентского дворца. Член парламента Конфедерации государств Сахеля заявил, что атаке подверглась военная авиабаза 101, но силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль. Десятки военнослужащих были убиты или арестованы после вооруженного мятежа.
Посол России в Нигере Виктор Воропаев сообщил, что 29 августа мятежники пытались проникнуть в гостиницу Bravia, где размещались сотрудники посольства РФ и депутаты парламента Конфедерации государств Сахеля.
Как сообщало агентство Reuters, беспорядки происходят на фоне ужесточения контроля над урановым сектором – ранее были конфискованы активы французской Orano, а на прошлой неделе правительство перераспределило бывшие лицензии в пользу государственных компаний.