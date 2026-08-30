Африканский корпус Минобороны помог Нигеру отбить атаку мятежников

Как заявили в Москве, законные власти во главе с президентом Абдурахманом Тчиани полностью контролируют ситуацию. Россия продолжит помогать нигерским друзьям в борьбе с экстремистами, которых, по ее оценке, подстрекают бывшие европейские колониальные державы. Дипломаты также пожелали Нигеру и Конфедерации государств Сахеля укрепления суверенитета и мирного развития.