Пассажирское судно затонуло у берегов Северного Кипра
Пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне на севере Кипра. Об этом сообщает Kıbrıs Postası. Судно перевернулось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода.
По предварительным данным, на борту судна находились 279 человек. После инцидента в районе бедствия началась поисково-спасательная операция. Группы береговой охраны ведут поиск пассажиров перевернувшегося судна.
Как пишет издание, среди пассажиров есть пострадавшие. Их число не уточняется. Людей эвакуируют с помощью лодок и вертолетов. Кареты скорой помощи постоянно курсируют, доставляя эвакуированных на берег пассажиров к медицинским бригадам.
TRT Haber сообщает, что огромные волны затрудняют спасательные работы. Судно начало набирать воду в четырех милях от берега.
12 августа в Зимбабве перевернулось судно, 15 человек погибли.