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Главная / Политика /

Пассажирское судно затонуло у берегов Северного Кипра

Ася Султанова

Пассажирское судно компании Filo Denizcilik перевернулось у берегов Гирне на севере Кипра. Об этом сообщает Kıbrıs Postası. Судно перевернулось после того, как по неизвестной причине в его носовую часть попала вода.

По предварительным данным, на борту судна находились 279 человек. После инцидента в районе бедствия началась поисково-спасательная операция. Группы береговой охраны ведут поиск пассажиров перевернувшегося судна.

Как пишет издание, среди пассажиров есть пострадавшие. Их число не уточняется. Людей эвакуируют с помощью лодок и вертолетов. Кареты скорой помощи постоянно курсируют, доставляя эвакуированных на берег пассажиров к медицинским бригадам.

TRT Haber сообщает, что огромные волны затрудняют спасательные работы. Судно начало набирать воду в четырех милях от берега.

12 августа в Зимбабве перевернулось судно, 15 человек погибли.

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