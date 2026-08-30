WSJ: американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA VI
Американские геймеры планируют свои отпуска и отгулы на дату выхода игры Grand Theft Auto VI, пишет The Wall Street Journal. Релиз намечен на 19 ноября. Геймеры по всему миру уже окрестили этот день неофициальным праздником, отмечает газета.
После 13 лет ожидания некоторые сотрудники берут до двух недель отпуска. Например, 34-летний госслужащий из Бразилии оформил 10 дней. 30-летняя Анна Рэй из Арканзаса, работающая в сфере медоборудования, намерена не открывать ноутбук всю неделю и уже готовит еду заранее.
Ожидается, что новый релиз побьет рекорды предшественников: GTA V заработала $1 млрд за три дня в 2013 г., а общие продажи серии превысили 475 млн копий. Выход шестой части сопровождался несколькими переносами и утечками, которые разработчики назвали «душераздирающими», однако это только подогрело интерес к релизу. Второй трейлер игры за первый день набрал почти полмиллиарда просмотров, а новый вымышленный штат Леонида, напоминающий гедонистическую Южную Флориду, уже стал мемом в сети.
Армия США не осталась в стороне: в 9-м инженерно-саперном батальоне военнослужащим, перезаключившим контракт до 14 ноября, обещают четырехдневный отгул в честь выхода GTA VI. За полтора месяца программой воспользовались 44 из 130 солдат.
Изначально GTA VI, анонсированная в декабре 2023 г., должна была выйти на PlayStation 5 и Xbox Series осенью 2025 г. Позже выход перенесли на май 2026 г., в ноябре 2025 г. выход перенесли еще на год.
Grand Theft Auto – это серия мультиплатформенных игр в жанре приключенческого боевика, созданных разработчиками Дэвидом Джонсом и Майком Дейли. Название серии отсылает к термину, который используется в США для обозначения кражи автомобилей.