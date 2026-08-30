WSJ: американцы массово берут отпуска на фоне скорого выхода GTA VI

Ожидается, что новый релиз побьет рекорды предшественников: GTA V заработала $1 млрд за три дня в 2013 г., а общие продажи серии превысили 475 млн копий. Выход шестой части сопровождался несколькими переносами и утечками, которые разработчики назвали «душераздирающими», однако это только подогрело интерес к релизу. Второй трейлер игры за первый день набрал почти полмиллиарда просмотров, а новый вымышленный штат Леонида, напоминающий гедонистическую Южную Флориду, уже стал мемом в сети.