Посол России связал деградацию экономик стран ЕС и НАТО с милитаризацией
Заявления чиновников ЕС и НАТО о пользе милитаризации для экономики не соответствуют действительности. Об этом «РИА Новости» заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.
Он отметил, что руководство Евросоюза и НАТО проводит политику форсированной милитаризации и разжигает гонку вооружений, что наносит ущерб мирному развитию и благосостоянию населения. По его словам, статистика как по ЕС в целом, так и по отдельным государствам показывает ухудшение ситуации в экономике и социальной сфере.
Посол заявил, что чиновники НАТО и политики стран альянса лгут, когда говорят, что военизация полезна для экономики. При этом, по словам посла, из-за многолетней пропаганды и запугивания вымышленной российской угрозой многим гражданам сложно осознать, что именно сторонники милитаризации загоняют Европу в тупик.
27 августа Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. на несколько сотен миллиардов евро. В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС утратила прежние преимущества, в числе которых дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, расширение доступа к рынку Китая, стратегическая защита со стороны США и технологическое преимущество Запада. В этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала, инвестициях и повышении конкурентоспособности ЕС. В частности, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малого и среднего бизнеса – на 35%.
20 апреля сообщалось, что Еврокомиссия предлагает увеличить расходы ЕС на оборону в бюджете на 2028–2034 гг. примерно в 10 раз – до 131 млрд евро.