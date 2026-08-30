Посол России связал деградацию экономик стран ЕС и НАТО с милитаризацией

27 августа Германия, Дания, Нидерланды, Австрия, Швеция и Финляндия выступили за сокращение многолетнего бюджета Евросоюза на 2028–2034 гг. на несколько сотен миллиардов евро. В этот же день председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что экономика ЕС утратила прежние преимущества, в числе которых дешевая импортная энергия, открытая мировая торговля, расширение доступа к рынку Китая, стратегическая защита со стороны США и технологическое преимущество Запада. В этих условиях Еврокомиссия намерена сосредоточиться на укреплении промышленного потенциала, инвестициях и повышении конкурентоспособности ЕС. В частности, к 2029 г. Брюссель планирует сократить административную нагрузку на бизнес на 25%, а для малого и среднего бизнеса – на 35%.