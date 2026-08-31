The Telegraph: цифры Киева по мобилизации говорят о ложных данных о потерях
Заявления властей Украины о необходимости мобилизовывать 30 000 человек ежемесячно свидетельствуют о лжи относительно потерь на фронте. Об этом сообщила газета The Telegraph.
У ВСУ не получается переломить ход сражений, нанося удары по российским складам и логистическим центрам, поскольку за ними следуют масштабные удары возмездия со стороны РФ, отмечает издание.
Газета указала, что в результате атак Москва нанесла большой урон Киеву ударами по порту Одессы, что подорвало возможности Украины.
31 августа армия России ударила по инфраструктуре, логистическим центрам и местам временной дислокации формирований армии Украины в 142 районах.
14 июля Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 дней, за соответствующее постановление проголосовали 311 народных депутатов. Решение вступило в силу 2 августа.