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The Telegraph: цифры Киева по мобилизации говорят о ложных данных о потерях

Антон Потоков

Заявления властей Украины о необходимости мобилизовывать 30 000 человек ежемесячно свидетельствуют о лжи относительно потерь на фронте. Об этом сообщила газета The Telegraph.

У ВСУ не получается переломить ход сражений, нанося удары по российским складам и логистическим центрам, поскольку за ними следуют масштабные удары возмездия со стороны РФ, отмечает издание.

Газета указала, что в результате атак Москва нанесла большой урон Киеву ударами по порту Одессы, что подорвало возможности Украины.

31 августа армия России ударила по инфраструктуре, логистическим центрам и местам временной дислокации формирований армии Украины в 142 районах.

14 июля Верховная рада продлила всеобщую мобилизацию на Украине еще на 90 дней, за соответствующее постановление проголосовали 311 народных депутатов. Решение вступило в силу 2 августа.

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