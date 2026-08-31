«Европейцы на полях встречи на высшем уровне "коалиции желающих" в Париже 13 июля с. г. по вопросу создания новой общеевропейской системы ПРО ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР. В ведомстве утверждают, что это должно «посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций».