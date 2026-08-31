СВР: ЕС пытается дестабилизировать ситуацию в России перед выборами
Страны Европы планируют дестабилизировать ситуацию в России накануне выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).
«Европейские так называемые поборники законности и демократии поставили перед собой двоякую задачу: помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании», – говорится в сообщении.
«Европейцы на полях встречи на высшем уровне "коалиции желающих" в Париже 13 июля с. г. по вопросу создания новой общеевропейской системы ПРО ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России», – говорится в заявлении пресс-бюро СВР. В ведомстве утверждают, что это должно «посеять панику среди населения и отвлечь ресурсы государственных и правоохранительных органов от исполнения основных функций».
Кроме того, по оценкам разведки, Украина может провести кибератаки на инфраструктуру выборов.
В ведомстве подчеркнули, что по поручению европейских стран за рубежом структуры российской оппозиции распространяют ложную информацию о якобы «нелегитимности и незаконности» выборов. СВР указывает, что, получая финансирование от иностранных государств, их деятели призывают россиян бойкотировать выборы.
В СВР подчеркнули, что «ни Украина, где у власти находится коррумпированный давно "просроченный" режим, ни оторвавшиеся от родной земли русофобствующие "политэмигранты", ни стоящие за ними тоталитарно-либеральные западные круги не смогут помешать российским гражданам сделать свой выбор». «Россия умеет давать отпор – не только агрессорам на внешнем фронте, но и их безнадежным попыткам подорвать нашу страну изнутри», – заключили в ведомстве.
В августе президент России Владимир Путин заявил, что Украина пытается сорвать выборы в Государственную думу и запугать россиян. Он подчеркнул, что данные попытки психоинформационного влияния «обречены на провал».