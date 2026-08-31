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Путин увеличил штат центрального аппарата ФСО

Анна Суслова

Президент России Владимир Путин увеличил предельную численность центрального аппарата Федеральной службы охраны (ФСО) с 785 до 812 человек, говорится в документе на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить с 1 июля 2026 г. предельную численность военнослужащих и федеральных государственных гражданских служащих центрального аппарата Федеральной службы охраны РФ в количестве 812 единиц», – говорится в тексте документа.

В 2024 г. численность сотрудников ФСО составляла 775 человек. Их количество было увеличено соответствующим указом, который вступил в силу 15 января 2025 г.

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