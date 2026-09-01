Министр сухопутных войск США Дрисколл подал прошение об отставке

О возможном уходе Дрисколла 23 августа сообщал The Wall Street Journal. Издание тогда напомнило, что министр обороны ранее уволил генерала Ренди Джонса с поста начальника армии без объяснения причины, а президент США Дональд Трамп так и не выдвинул ему замены. Хегсет, в свою очередь, назначил на эту должность генерала Кристофера Ланева.