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Министр сухопутных войск США Дрисколл подал прошение об отставке

Дарья Снегова

Министр сухопутных войск США Дэн Дрисколл подал прошение об отставке президенту Дональду Трампу. Об этом пишет CNN со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.

Один из источников сказал, что это решение не стало неожиданностью, учитывая напряженные отношения между Дрисколлом и министром обороны Питом Хегсетом.

О возможном уходе Дрисколла 23 августа сообщал The Wall Street Journal. Издание тогда напомнило, что министр обороны ранее уволил генерала Ренди Джонса с поста начальника армии без объяснения причины, а президент США Дональд Трамп так и не выдвинул ему замены. Хегсет, в свою очередь, назначил на эту должность генерала Кристофера Ланева.

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