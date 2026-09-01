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Иран запустил ракеты в сторону американских баз на Ближнем Востоке

Анна Суслова
ABIR SULTAN / TASS
ABIR SULTAN / TASS

Иран запустил ракеты в сторону американских баз в регионе после атаки США, сообщил генеральный штаб ВС страны. Его заявление передает агентство Fars.

«В ответ на воздушную агрессию армии США по пунктам в Систане и Белуджистане и Хормозгане вооруженные силы Исламской Республики Иран нанесут сокрушительные удары врагу», – говорится в сообщении.

Как уточнили в генеральном штабе, США будут нести большие потери, если не прекратят удары.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции сообщил, что система ПВО страны сбила 50-й усовершенствованный беспилотник MQ9 американской армии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВС США наносят удары по иранским целям около Ормузского пролива. Он подчеркнул, что если Иран ответит на атаки США, то исламская республика перестанет существовать.

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