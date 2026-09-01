Путин заявил об окружении 13 батальонов ВСУ
Президент России Владимир Путин сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет планово. Только за август под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР, включая Святогорск. При этом группировка «Запад» заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку ВСУ – в окружении находятся 13 батальонов.
«Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Он также сообщил об освобождении Святогорска в ДНР и отметил, что уже идут уличные бои в Доброполье, назвав этот населенный пункт важным логистическим центром.
Российские войска, несмотря ни на что, наращивают темпы наступления в зоне СВО. Подразделения уже охватывают Дружковку и подходят к Славянску и Краматорску – до этих городов на разных участках осталось от 1,5 до 3 км. Подразделения Южной группировки войск ВС РФ продвигаются вперед, выходя к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки.
Группировка «Запад» заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку ВСУ – в окружении находятся 13 батальонов. Около 5 тыс. украинских военных оказались на берегу водохранилища, российские войска уже приступили к их уничтожению, подчеркнул президент.
Ранее, в ходе совещания в пункте объединенной группировки войск в июле, Путин заявлял, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии». В конце июня президент сообщал, что российские войска подошли к Доброполью.