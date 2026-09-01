Путин заявил об окружении 13 батальонов ВСУ

Российские войска, несмотря ни на что, наращивают темпы наступления в зоне СВО. Подразделения уже охватывают Дружковку и подходят к Славянску и Краматорску – до этих городов на разных участках осталось от 1,5 до 3 км. Подразделения Южной группировки войск ВС РФ продвигаются вперед, выходя к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки.