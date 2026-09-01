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Путин заявил об окружении 13 батальонов ВСУ

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что освобождение Донецкой Народной Республики идет планово. Только за август под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР, включая Святогорск. При этом группировка «Запад» заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку ВСУ – в окружении находятся 13 батальонов.

«Освобождение Донбасса идет планово, только в августе под контроль ВС РФ перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Он также сообщил об освобождении Святогорска в ДНР и отметил, что уже идут уличные бои в Доброполье, назвав этот населенный пункт важным логистическим центром.

Российские войска, несмотря ни на что, наращивают темпы наступления в зоне СВО. Подразделения уже охватывают Дружковку и подходят к Славянску и Краматорску – до этих городов на разных участках осталось от 1,5 до 3 км. Подразделения Южной группировки войск ВС РФ продвигаются вперед, выходя к восточным окраинам Славянска и Краматорска, а также к южным окраинам Дружковки.

Группировка «Запад» заблокировала на восточном берегу Краснооскольского водохранилища крупную группировку ВСУ – в окружении находятся 13 батальонов. Около 5 тыс. украинских военных оказались на берегу водохранилища, российские войска уже приступили к их уничтожению, подчеркнул президент.

Ранее, в ходе совещания в пункте объединенной группировки войск в июле, Путин заявлял, что с начала года российские войска освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тыс. кв. км «нашей земли в Донбассе и Новороссии». В конце июня президент сообщал, что российские войска подошли к Доброполью.

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