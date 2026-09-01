Путин пояснил смысл аллегории про косаток и белых медведей
Тот, кто пытается уничтожить Россию, получит незамедлительный ответ, заявил президент России Владимир Путин. Так он объяснил свою аллегорию про косаток и белых медведей.
«Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – подчеркнул он.
Путин пояснил, что под косатками он подразумевал Запад. Он назвал их страшными, но интеллигентными хищниками. Путин напомнил, что еще в советский период Западу было дано определение «акулы империализма».
29 августа Путин в ходе визита в Московский педагогический государственный университет провел параллель между хищниками на Северном полюсе и причинами начала спецоперации. Он рассказал, что косатки едят белых медведей, как мелюзгу. Он назвал данный процесс пищевой цепочкой и призвал рассказывать об этом детям, чтобы «они понимали, в каком мире мы живем и почему проводят спецоперацию».