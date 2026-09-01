Путин пояснил смысл аллегории про косаток и белых медведей

«Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке или слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», – подчеркнул он.