Путин оценил ущерб от украинских атак по кораблям в Черном и Азовском морях
Общий ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке.
«Общий ущерб составил около 1% ВВП, это не критический для нас ущерб», - сказал Путин. Президент отметил, что в ходе украинской кампании было повреждено порядка 100 судов, погибли люди, в том числе иностранные граждане.
Глава государства добавил, что данный ущерб не способен нанести критический урон России. Путин также подчеркнул, что удары РФ по украинскому экспорту могут повлечь за собой три других кризиса на Украине: валютный, бюджетный и банковский.
В ходе пресс-конференции президент также отметил, что в России осталось отремонтировать только 10% НПЗ, пострадавших в результате украинских атак.
31 августа Путин заявил на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, что Россия движется в направлении завершения конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ движется по пути мирного урегулирования вопроса.