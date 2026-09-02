Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами РФ

С вечера 1 сентября в России действовали ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово», а также авиагаваней Геленджика, Калуги («Грабцево»), Сочи, Пензы, Саратова («Гагарин»). Утром 2 сентября Росавиация ограничила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода («Чкалов») и повторно в московском «Шереметьево» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами). Тогда же мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы.