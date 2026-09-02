Силы ПВО за ночь сбили 130 украинских беспилотников над регионами РФ
Дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа над 13 регионами России и Черным морем. Атаки были отражены с 20:00 мск 1 сентября до 8:00 мск 2 сентября, сообщает Минобороны РФ.
Российские военные поразили воздушные цели над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.
С вечера 1 сентября в России действовали ограничения на работу столичных аэропортов «Шереметьево», «Внуково» и «Домодедово», а также авиагаваней Геленджика, Калуги («Грабцево»), Сочи, Пензы, Саратова («Гагарин»). Утром 2 сентября Росавиация ограничила полеты в аэропорту Нижнего Новгорода («Чкалов») и повторно в московском «Шереметьево» (принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами). Тогда же мэр столицы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы.