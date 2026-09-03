Министр обороны Эстонии подал в отставку

Минобороны Эстонии поблагодарило Певкура за руководство национальной обороной страны и за «неизменную поддержку Украины». Певкур занимал пост министра обороны с 18 июля 2022 г. За это расходы Эстонии на оборону выросли с 2% до более чем 5% ВВП.