Министр обороны Эстонии подал в отставку
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку. Об этом говорится в сообщении ведомства в X.
Согласно сообщению Delfi, в последние дни Певкур «подвергался все более сильному давлению из-за запутанных финансовых дел в министерстве обороны и провалившегося тендера на закупку боеприпасов на сумму 70 млн евро».
В прямом эфире Aktuaalne kaamera Певкур заявил, что у руководителя должна быть смелость брать на себя политическую ответственность.
«Я беру на себя эту ответственность, и премьер-министр должен найти нового министра обороны», – сказал он, добавив, что он лишился поддержки парламентского большинства.
Минобороны Эстонии поблагодарило Певкура за руководство национальной обороной страны и за «неизменную поддержку Украины». Певкур занимал пост министра обороны с 18 июля 2022 г. За это расходы Эстонии на оборону выросли с 2% до более чем 5% ВВП.