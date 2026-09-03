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Министр обороны Эстонии подал в отставку

Инна Шульгина
ЕРА / ТАСС
ЕРА / ТАСС

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур подал в отставку. Об этом говорится в сообщении ведомства в X.

Согласно сообщению Delfi, в последние дни Певкур «подвергался все более сильному давлению из-за запутанных финансовых дел в министерстве обороны и провалившегося тендера на закупку боеприпасов на сумму 70 млн евро».

В прямом эфире Aktuaalne kaamera Певкур заявил, что у руководителя должна быть смелость брать на себя политическую ответственность.

«Я беру на себя эту ответственность, и премьер-министр должен найти нового министра обороны», – сказал он, добавив, что он лишился поддержки парламентского большинства.

Минобороны Эстонии поблагодарило Певкура за руководство национальной обороной страны и за «неизменную поддержку Украины». Певкур занимал пост министра обороны с 18 июля 2022 г. За это расходы Эстонии на оборону выросли с 2% до более чем 5% ВВП.

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