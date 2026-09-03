Захарова пообещала ответ на арест Норвегией российского судна

«Если раньше они это камуфлировали под какие-то истории, связанные с правами человека, демократией, теперь они не утруждают себя вообще в принципе объяснениями, а просто захватывают суда, отнимают грузы, даже уже не арестовывают, а просто похищают экипажи», – - сказала дипломат.