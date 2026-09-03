Захарова пообещала ответ на арест Норвегией российского судна
Арест российского судна по запросу Украины – это очередное проявление пиратства и беззакония со стороны Запада, за такими действиями последует ответная реакция. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если раньше они это камуфлировали под какие-то истории, связанные с правами человека, демократией, теперь они не утруждают себя вообще в принципе объяснениями, а просто захватывают суда, отнимают грузы, даже уже не арестовывают, а просто похищают экипажи», – - сказала дипломат.
2 сентября Норвегия сообщила об аресте российского судна «Профессор Молчанов». На сайте губернатора Шпицбергена указано, что окружной суд Нур-Тромса решением от 31 августа «предоставил украинской компании «Нафтогаз» право на конфискацию российского судна «Профессор Молчанов», которое сейчас пришвартовано в Баренцбурге на Шпицбергене». Окружной суд обязал судно встать на якорь в указанном губернатором месте. Оно будет стоять в Баренцбурге, пока губернатор или окружной суд Нур-Тренделага не примут иного решения, говорится в сообщении.