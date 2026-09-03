Собянин: силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву БПЛА
Дежурные силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву беспилотников. Число уничтоженных с начала суток БПЛА выросло до 37, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Глава города опубликовал сообщение об уничтоженных БПЛА в 07:15 мск. На место прибыли экстренные службы.
Собянин сообщал об уничтожении 27 БПЛА с полуночи 3 сентября. Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» (принимают и отправляют рейсы по согласованию) и «Жуковский» (Раменское). На момент публикации мера еще действует.