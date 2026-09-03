Собянин: силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву БПЛА

Собянин сообщал об уничтожении 27 БПЛА с полуночи 3 сентября. Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» (принимают и отправляют рейсы по согласованию) и «Жуковский» (Раменское). На момент публикации мера еще действует.