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Собянин: силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву БПЛА

Инна Шульгина
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Дежурные силы ПВО сбили еще 10 летевших на Москву беспилотников. Число уничтоженных с начала суток БПЛА выросло до 37, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города опубликовал сообщение об уничтоженных БПЛА в 07:15 мск. На место прибыли экстренные службы.

Собянин сообщал об уничтожении 27 БПЛА с полуночи 3 сентября. Росавиация ввела ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» (принимают и отправляют рейсы по согласованию) и «Жуковский» (Раменское). На момент публикации мера еще действует.

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