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Путин: РФ будет укреплять систему ПВО в ответ на удары по логоцентрам и НПЗ

Сергей Пахомов
Алексей Никольский / РИА Новости
Алексей Никольский / РИА Новости

Россия будет укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на удары по логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул российский лидер, ответив на вопрос ведущего, как можно защитить объекты инфраструктуры.

2 сентября первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО. Он указал, что отдельных от Минобороны РФ систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно.

23 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России постоянно идет работа по усилению защищенности нефтеперерабатывающих предприятий. «Наши компании, и нефтеперерабатывающие заводы, и «Транснефть» занимаются в постоянном режиме», – отметил Новак.

22 августа в кулуарах второго этапа XXIII съезда партии «Единая Россия» вице-премьер подчеркнул, что несколько нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию после ремонта. В ближайшее время на внутреннем рынке России увеличатся поставки топлива.

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