Путин: РФ будет укреплять систему ПВО в ответ на удары по логоцентрам и НПЗ
Россия будет укреплять систему противовоздушной обороны (ПВО) в ответ на удары по логистическим центрам и нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом на пленарном заседании ВЭФ-2026 сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны», – подчеркнул российский лидер, ответив на вопрос ведущего, как можно защитить объекты инфраструктуры.
2 сентября первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО. Он указал, что отдельных от Минобороны РФ систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно.
23 августа вице-премьер Александр Новак сообщил, что в России постоянно идет работа по усилению защищенности нефтеперерабатывающих предприятий. «Наши компании, и нефтеперерабатывающие заводы, и «Транснефть» занимаются в постоянном режиме», – отметил Новак.
22 августа в кулуарах второго этапа XXIII съезда партии «Единая Россия» вице-премьер подчеркнул, что несколько нефтеперерабатывающих заводов ввели в эксплуатацию после ремонта. В ближайшее время на внутреннем рынке России увеличатся поставки топлива.