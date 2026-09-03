Путин: РФ будет укреплять систему ПВО в ответ на удары по логоцентрам и НПЗ

2 сентября первый вице-премьер России Денис Мантуров рассказал, что крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему ПВО. Он указал, что отдельных от Минобороны РФ систем по обнаружению, освещению и отражению атак не может быть. По словам Мантурова, это небезопасно и неэффективно.