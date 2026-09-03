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От ударов ВСУ в Белгородской области погибли 667 человек с 2022 года

Анна Суслова

В Белгородской области с 2022 г. погибло 667 человек, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев.

В числе погибших – 28 детей. Ранения получили 5080 белгородцев, в том числе 305 детей.

«Мы скорбим о каждом погибшем. Склоняем головы в память о взрослых, детях, малышах», – написал Шуваев в Telegram-канале.

Он добавил, что продолжается усиление системы противовоздушной и противоракетной обороны, создаются новые батальоны «Барс-Белгород», оснащенные новейшим оборудованием, и устанавливаются современные радиолокационные станции.

31 августа из-за атаки БПЛА на Белгород погибли 16-летний подросток и двое мужчин, 22 человека пострадали.

1 сентября при атаке украинских беспилотников на село Дунайка Грайворонского округа Белгородской области погибла женщина.

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