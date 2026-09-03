Власти Финляндии намерены продлить срок закрытия границы с Россией
Власти Финляндии хотят продлить срок закрытия границы с Россией до 31 декабря 2028 г. для «борьбы с миграцией и укрепления безопасности». Об этом говорится в заявлении на сайте правительства республики.
«Финляндия предприняла решительные меры для обеспечения безопасности границ. Закон о пограничной безопасности помогает нам гарантировать, что пограничные власти могут эффективно действовать в самых серьезных случаях инструментализированной миграции», – заявила глава МВД Финляндии Мари Рантанен.
В правительстве республики считают, что угроза «инструментальной миграции» на восточной границе страны остается высокой. По данным пограничной службы Финляндии, ситуация сильно изменилась с тех пор, как был расширен закон о пограничной безопасности.
29 августа председатель финской общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко предупредил о риске оттока населения из страны ввиду закрытых границ с Россией. По словам Варвикко, сокращение рабочих мест в туристической и торговой отраслях создает риски ускорения миграции из регионов и увеличения числа безработных.
24 мая президент страны Александр Стубб заявил, что Финляндия против открытия границы с Россией до появления гарантий отсутствия миграционного давления.