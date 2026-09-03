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Кобяков допустил проведение саммита «Россия – арабский мир» в 2027 году

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российско-арабский саммит может состояться в 2027 г. при условии нормализации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

По его словам, проведение встречи в следующем году связано с развитием ситуации на Ближнем Востоке.

«Дай бог, на следующий год, может быть, пройдет саммит «Россия – арабский мир», – сказал Кобяков (цитата по ТАСС).

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что проведение российско-арабского саммита в ближайшей перспективе вряд ли реально. «Но, [учитывая] эти беспрецедентные негативные последствия, с которыми мы все столкнулись после начала войны в Иране и после агрессии против Ирана, нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно», – сказал он.

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