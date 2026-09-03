Кобяков допустил проведение саммита «Россия – арабский мир» в 2027 году

В начале апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что проведение российско-арабского саммита в ближайшей перспективе вряд ли реально. «Но, [учитывая] эти беспрецедентные негативные последствия, с которыми мы все столкнулись после начала войны в Иране и после агрессии против Ирана, нам представляется, что проведение такого саммита в перспективе будет востребовано и будет полезно», – сказал он.