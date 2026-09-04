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Замсекретаря СБ Шевцов указал на необходимость укрепления ШОС перед НАТО

Сергей Пахомов
Росконгресс
Росконгресс

Странам, входящим в ОДКБ и ШОС, нужно укреплять связи из-за попыток НАТО дестабилизировать ситуацию в Евразийском регионе. Об этом сообщил заместитель секретаря Совбеза (СБ) РФ Алексей Шевцов на пленарной сессии «ОДКБ-ШОС – пространство безопасности» в рамках ВЭФ-2026.

По его словам, рост оборонных расходов стран Североатлантического альянса говорит об агрессивных намерениях организации. Экономическое положение Запада ухудшается, но он все равно пытается подорвать стабильность в надежде на контроль над ресурсными потоками.

«Меры, принимаемые в рамках евразийских механизмов, включая ОДКБ и ШОС, а также координация усилий единомышленников в двусторонних и многосторонних форматах позволят существенно повысить способность наших стран парировать попытки Запада дестабилизировать государства», – подчеркнул Шевцов.

Кроме того, замсекретаря СБ отметил, что ОДКБ И ШОС играют ключевую роль в мире, поскольку такие международные организации, как Совет Европы и ОБСЕ, дискредитировали себя вмешательством во внутренние дела государств.

16 мая газета Financial Times сообщила, что генсек НАТО Марк Рютте планирует призвать военно-промышленный комплекс Европы наращивать производство оружия. По информации издания, Рютте рассчитывает, что компании начнут быстро инвестировать в расширение производства, не дожидаясь крупных новых госзаказов.

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