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ООН приняла резолюцию о переходе на карту мира с реальными пропорциями Африки

Филипп Иванов
Unsplash
Unsplash

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, которая рекомендует странам отказаться от карты мира, созданной в XVI веке, в пользу проекции, более точно отражающей пропорции континентов. Документ, инициированный африканскими государствами во главе с Того, направлен на преодоление восприятия Африки как периферийного региона, сообщает Reuters.

Резолюция была принята 164 голосами при одном против и шести воздержавшихся. Против выступили США, заявившие, что документ продвигает «идеологическую повестку» и отвлекает от «реальных проблем». В то же время министр иностранных дел Того Робер Дюсси заявил, что «справедливый мир начинается со справедливой карты».

Резолюция поддерживает использование проекции Equal Earth, которая более точно передает размеры континентов в отличие от карты Меркатора, где Гренландия выглядит примерно такого же размера, что и Африка, хотя на самом деле Африка больше примерно в 14 раз. Документ не является юридически обязательным и не оспаривает использование проекции Меркатора для морской и воздушной навигации, для которой она остается полностью пригодной.

Дюсси сообщил, что Того планирует изменить свои школьные географические материалы до конца года и станет первой страной, обновившей учебники. В ближайшие полгода Того намерено провести встречи с государствами-членами Африканского союза и союзниками из других регионов, чтобы договориться о дальнейших шагах по внедрению новой карты, страна также планирует обсудить этот вопрос с технологическими компаниями.

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