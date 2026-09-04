ООН приняла резолюцию о переходе на карту мира с реальными пропорциями Африки

Резолюция поддерживает использование проекции Equal Earth, которая более точно передает размеры континентов в отличие от карты Меркатора, где Гренландия выглядит примерно такого же размера, что и Африка, хотя на самом деле Африка больше примерно в 14 раз. Документ не является юридически обязательным и не оспаривает использование проекции Меркатора для морской и воздушной навигации, для которой она остается полностью пригодной.