Американский самолет-разведчик заметили над Баренцевым морем

Воздушное судно вылетело с авиабазы в Исландии в субботу после 15.00 мск. По данным источников, самолет совершил маневр над акваторией моря в сотне километров от Мурманска и российского Заполярья. После 20.00 мск разведчик взял курс на обратный путь и благополучно вернулся на базу.