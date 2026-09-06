Американский самолет-разведчик заметили над Баренцевым морем
Самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил полет над Баренцевым морем вблизи российских границ. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервисов отслеживания авиации.
Воздушное судно вылетело с авиабазы в Исландии в субботу после 15.00 мск. По данным источников, самолет совершил маневр над акваторией моря в сотне километров от Мурманска и российского Заполярья. После 20.00 мск разведчик взял курс на обратный путь и благополучно вернулся на базу.
Boeing P-8A Poseidon предназначен для патрулирования и противолодочной обороны.