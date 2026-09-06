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Из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии приостановлена работа авиации

Дарья Снегова

Извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты. Также были приостановлены школьные занятия и рыбная ловля, пишет Reuters.

Международный аэропорт Сукарно-Хатта сообщил в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ), что приостанавливает полеты из-за вулканического пепла. По данным министерства транспорта Индонезии, приостановка затронула 209 рейсов, в том числе несколько международных.

Извержение вулкана Анак-Кракатау началось поздно вечером 4 сентября, а вулканический пепел был обнаружен в аэропорту рано утром 6 сентября, говорится в заявлении министерства.

По данным метеорологического агентства BMKG, пепел поднимался на высоту до 20 000 футов (6000 м) со стороны вулкана на Яве и до 50 000 футов (15 000 м) со стороны Суматры и некоторых районов провинции Бантен на Яве.

Анак-Кракатау находится примерно на полпути между Явой и Суматрой в обширной цепи индонезийских островов, расположенных в тихоокеанском «Огненном кольце», где часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Анак-Кракатау, что означает «дитя Кракатау», появился 100 лет назад на месте, которое когда-то занимал Кракатау, известный тогда как Кракатаа. Кракатаа был разрушен в 1883 г., когда в результате серии цунами, вызванных мощными извержениями, погибло более 36 000 человек.

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