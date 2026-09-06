Из-за извержения вулкана Анак-Кракатау в Индонезии приостановлена работа авиации
Извержение индонезийского вулкана Анак-Кракатау привело к отмене рейсов в главном аэропорту Джакарты. Также были приостановлены школьные занятия и рыбная ловля, пишет Reuters.
Международный аэропорт Сукарно-Хатта сообщил в Instagram
Извержение вулкана Анак-Кракатау началось поздно вечером 4 сентября, а вулканический пепел был обнаружен в аэропорту рано утром 6 сентября, говорится в заявлении министерства.
По данным метеорологического агентства BMKG, пепел поднимался на высоту до 20 000 футов (6000 м) со стороны вулкана на Яве и до 50 000 футов (15 000 м) со стороны Суматры и некоторых районов провинции Бантен на Яве.
Анак-Кракатау находится примерно на полпути между Явой и Суматрой в обширной цепи индонезийских островов, расположенных в тихоокеанском «Огненном кольце», где часто происходят землетрясения и извержения вулканов. Анак-Кракатау, что означает «дитя Кракатау», появился 100 лет назад на месте, которое когда-то занимал Кракатау, известный тогда как Кракатаа. Кракатаа был разрушен в 1883 г., когда в результате серии цунами, вызванных мощными извержениями, погибло более 36 000 человек.