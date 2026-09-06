Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Китаем в январе – мае 2026 г. вырос на 48% к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 902 200 человек. За аналогичный период прошлого года между странами было перевезено 608 600 пассажиров. По данным Погранслужбы ФСБ, в I квартале 2026 г. (более свежих данных в открытом доступе пока нет) Китай посетило более 690 000 россиян, что на 54% больше, чем годом ранее. За тот же период из Китая в Россию въехало около 396 000 граждан КНР – на 23% больше, чем в I квартале 2025 г.