Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобиляхМинтранс согласовывает проект двустороннего соглашения
Минтранс РФ ведет переговоры с Китаем о заключении двустороннего соглашения, которое позволит физлицам пересекать границу на личных автомобилях. Об этом на полях ВЭФа заявил глава ведомства Андрей Никитин.
«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Речь идет о переходах «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». По словам Никитина, технических проблем с переходами нет, они готовы к работе.
В настоящее время стороны обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России.
Пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Китаем в январе – мае 2026 г. вырос на 48% к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 902 200 человек. За аналогичный период прошлого года между странами было перевезено 608 600 пассажиров. По данным Погранслужбы ФСБ, в I квартале 2026 г. (более свежих данных в открытом доступе пока нет) Китай посетило более 690 000 россиян, что на 54% больше, чем годом ранее. За тот же период из Китая в Россию въехало около 396 000 граждан КНР – на 23% больше, чем в I квартале 2025 г.