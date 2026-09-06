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Россиянам могут разрешить ездить в Китай на личных автомобилях

Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения
Дарья Снегова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Минтранс РФ ведет переговоры с Китаем о заключении двустороннего соглашения, которое позволит физлицам пересекать границу на личных автомобилях. Об этом на полях ВЭФа заявил глава ведомства Андрей Никитин.

«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», – сказал министр (цитата по ТАСС).

Речь идет о переходах «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». По словам Никитина, технических проблем с переходами нет, они готовы к работе.

В настоящее время стороны обсуждают срок действия водительских прав. Необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять автомобилем в Китае, а китайские – в России.

Пассажиропоток на авиарейсах между Россией и Китаем в январе – мае 2026 г. вырос на 48% к показателю аналогичного периода прошлого года и достиг 902 200 человек. За аналогичный период прошлого года между странами было перевезено 608 600 пассажиров. По данным Погранслужбы ФСБ, в I квартале 2026 г. (более свежих данных в открытом доступе пока нет) Китай посетило более 690 000 россиян, что на 54% больше, чем годом ранее. За тот же период из Китая в Россию въехало около 396 000 граждан КНР – на 23% больше, чем в I квартале 2025 г.

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