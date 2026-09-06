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Число пострадавших из-за атак БПЛА в Ростовской области выросло до четырех

Ася Султанова

Количество пострадавших в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону выросло до четырех. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Три человека обратились за медицинской помощью, двое – доставлены в больницу, одному человеку оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации отказался», – сообщил Слюсарь.

Он добавил, что в Чертковском районе обломки БПЛА повредили локомотив поезда: семь пассажирских поездов задерживаются примерно на три часа.

В Кировском районе Ростова-на-Дону эвакуировали многоквартирный дом, на месте работают экстренные службы. В доме повреждена квартира и остекление на балконе. Информация о последствиях уточняется.

Слюсарь ранее сообщал о ребенке, пострадавшем в результате атаки БПЛА. Мальчик в больнице. В результате утренней атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждены два многоквартирных дома в Советском районе города. За минувшую ночь силы ПВО ликвидировали 258 украинских БПЛА самолетного типа над 14 регионами страны, а также над акваториями Азовского и Черного морей. В Рязанской области на одном из предприятий возник пожар после падения обломков БПЛА.

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