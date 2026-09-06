Средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
Дроны были сбиты в период с 8:00 до 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской и Тамбовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбила 400 украинских беспилотников и четыре управляемые авиабомбы.
Оперативный штаб Белгородской области сообщал, что один мирный житель погиб в результате атаки беспилотника по селу Новая Таволжанка Шебекинского округа. Еще два человека пострадали в селе Большетроицкое.